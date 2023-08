Terremoto a Pozzuoli: chiudono, per ragioni di sicurezza, i sotterranei dell'anfiteatro Flavio

Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha interdetto temporaneamente, l'accesso ai sotterranei dell'anfiteatro Flavio di Pozzuoli.

La chiusura del percorso sotterraneo, del terzo anfiteatro in Italia per grandezza e tra i meglio conservati nella penisola, è stata disposta dal direttore Fabio Pagano per motivi di sicurezza, in seguito agli accadimenti sismici che si sono verificati in zona nella giornata di venerdì:

«Si avvisano i visitatori che, a causa dei fenomeni sismici che in questi giorni stanno interessando la zona flegrea, per ragioni di sicurezza, i sotterranei dell’Anfiteatro flavio di Pozzuoli sono temporaneamente chiusi al pubblico», si legge in una nota trasmessa dal PaFleg.