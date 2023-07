Marano, fanno irruzione in casa per rubare: ma alla fine si “accontentano” di un'auto

I ladri fanno irruzione in un appartamento di Marano, ma vanno via a mani vuote e alla fine rubano un'autovettura parcheggiata nel cortile. E' accaduto nella notte, in via Padreterno, nel centro cittadino.

I malviventi sono entrati un'abitazione della zona, ma non sono riusciti a portare a termine il colpo, forse perché insospettiti da alcune voci. A quel punto si sono avventati su un mazzo di chiavi, in bella vista in casa, e sono scappati rubando l'auto di grossa cilindrata in sosta nell'area adiacente l'edificio. In precedenza, sempre in via Padreterno, avevano tentato un altro furto in un'altra abitazione. Indagano i carabinieri di via Nuvoletta.