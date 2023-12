Marano, uomo muore davanti all'Asl mentre ritira un certificato

Tragedia a Marano alla vigilia di Natale. Un uomo di 64 anni è deceduto stamani, intorno alle 8, in uno degli ingressi del distretto sanitario cittadino dell'Asl Napoli 2 nord, ubicato nella zona di via Falcone, a due passi dallo stadio comunale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, la vittima sarebbe stata colta da un malore, con ogni probabilità un infarto fulminante. Era lì, da quanto si apprende, per ritirare un certificato per un suo familiare. Ad allertare i militari dell'Arma di via Salvatore Nuvoletta il personale del presidio sanitario cittadino.