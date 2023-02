Erano passate da poco le cinque del mattino di ieri quando acqua abbondante si è riversata per le strade di Poggiomarino e poi Striano, finendo per allagare gran parte delle strade, entrando finanche nelle cantine e ai primi piani delle abitazioni. Una vera e propria inondazione, causata dalla rottura improvvisa di una condotta della rete idrica. Si è trattato di una delle condutture più grandi del sistema che porta l'acqua nei Comuni vesuviani: nello specifico quella che da Poggiomarino porta fino a Torre Annunziata. A rimettere le cose a posto sono statI i tecnici e gli operai della Gori, al lavoro per tutta la giornata di ieri e pronti a completare la riparazione nella serata. Peraltro, un furgone della Gori stava raggiungendo il punto del guasto quando si è verificata l'apertura della strada: la voragine ha inghiottito il furgone, con l'autista che è riuscito a uscire dal veicolo in tempo per evitare una tragedia.



Fino a ieri, a stare senza acqua erano una decina di famiglie, tutte di Poggiomarino. Nonostante il guasto ingente, infatti, quelli della Gori sono riusciti a evitare che migliaia di utenze restassero a secco, dirottandole su una conduttura meno potente. Danni tutto sommato limitati, dunque, per un problema che avrebbe potuto avere proporzioni ben più gravi.

L'episodio ha infatti generato timore e panico tra i cittadini e soprattutto tra i residenti della zona interessata, che si sono ritrovati sommersi senza preavviso. Qualcuno ha avuto difficoltà anche a uscire di casa. Peraltro, per ironia della sorte, le strade che si sono allagate ieri sono tra quelle che vengono maggiormente interessate dalle inondazioni quando si verificano le piogge abbondanti che spesso mettono in ginocchio Striano e Poggiomarino. Via Filippo Turati e via Cimitero a Poggiomarino e anche via Poggiomarino a Striano sono, infatti, le arterie che finiscono spesso sott'acqua quando arrivano le precipitazioni. È una circostanza alla quale i cittadini sono ormai abituati, che da decenni si trascina e che ha spesso suscitato tante polemiche. Ieri, però, il cielo era sereno e in tanti si sono chiesti da dove arrivasse tutta quell'acqua che, in pochi minuti, ha reso impraticabili le strade. Le foto e i video hanno subito fatto il giro dei social, molti automobilisti hanno dovuto cambiare percorso, qualcuno è rimasto bloccato ai margini delle vie. Il sindaco di Poggiomarino Maurizio Falanga ha pubblicato un avviso sulla propria pagina Facebook, spiegando che c'era stata la rottura della tubatura e chiedendo a tutti di prestare la massima attenzione. I tecnici della Gori sono comunque arrivati sul posto in tempi rapidi ed hanno lavorato incessantemente, riuscendo a risolvere la questione nell'arco della giornata di ieri e limitando i disagi.



L'apertura della voragine ha coinvolto proprio un furgone della società che gestisce le risorse idriche in grande parte del territorio napoletano e nessun altro veicolo ha avuto problemi. Già nel pomeriggio l'intervento di riparazione era terminato e l'erogazione dell'acqua era tornata regolare per gran parte delle utenze di Poggiomarino, mentre una decina di abitazioni ha avuto qualche difficoltà fino alle prime ore della sera. Più problematica la gestione della viabilità, che tuttavia ha riguardato soltanto le prime ore del mattino.