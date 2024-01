Melito, rifatte le aiuole di via Signorelli grazie al Csf

Il Corso Gratuito Manutentore del Verde, organizzato dal CSF (Centro Servizi e Formazione), si è recentemente distinto per un progetto di ripristino e riqualificazione di due aiuole situate in Via Signorelli a Melito di Napoli. Gli allievi, impegnati nelle attività di laboratorio del corso, hanno dimostrato grande impegno e passione nel restituire nuova vita a queste aree verdi.

Dopo una meticolosa fase di pulizia, che ha coinvolto non solo la rimozione di erbacce ma anche quella dei rifiuti accumulati, gli allievi hanno dedicato le proprie energie anche a sistemare il bordo delle aiuole utilizzando il caratteristico tufo locale. Questo intervento ha permesso di conferire un aspetto curato e definito alle aree interessate, in linea con l’obiettivo di valorizzare e preservare il patrimonio naturale del territorio.

La scelta delle piante è stata altrettanto accurata: gli allievi hanno optato per l’inserimento di diverse specie di piante grasse, come l’Aloa, i Cuscini della Suocera (Grusone) e l’Erba Miseria.

Queste piante, oltre ad essere resistenti e adattabili alle condizioni ambientali locali, conferiscono un tocco di eleganza e originalità alle aiuole, creando un ambiente accogliente e armonioso.

Ma il lavoro degli allievi non si è fermato qui. Per completare il progetto con un tocco di creatività, gli studenti hanno abbellito le aiuole decorandole con pietre di diverso colore. Questo intervento artistico ha donato un ulteriore valore estetico alle aree verdi, rendendole ancor più suggestive e attraenti per i visitatori.

Il Corso Gratuito Manutentore del Verde, finanziato dal Programma GOL (Garanzia di Occupabilità Lavoratori) della Regione Campania, rappresenta un’iniziativa di grande rilevanza per la formazione e il reinserimento professionale di giovani e disoccupati nel settore della manutenzione del verde. Grazie a questa opportunità, gli allievi hanno potuto acquisire competenze specifiche e metterle in pratica in un contesto reale, contribuendo al miglioramento del loro territorio.

Il successo di questo progetto dimostra l’impegno e la dedizione degli allievi del Corso Gratuito Manutentore del Verde, che si sono distinti per la loro capacità di valorizzare e preservare le aree verdi del territorio napoletano. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la formazione professionale possa contribuire al benessere e alla bellezza delle nostre città.