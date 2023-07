Michael Jordan, leggenda del basket, è tornato a Capri, dove mancava dal 2018: la stella della Nba è sbarcato dal tender del suo yacht M'Brace ormeggiato a largo dei Faraglioni per godersi la cucina del ristorante Aurora e salutare i proprietari Franco e Mia Aversa. Ai quali ha portato in doro una bottiglia di Cincoro, la tequila da lui prodotta. A tavola ha gustato un abbondante porzione di pizza all'acqua, specialità del locale, e spigola all'acqua pazza farcita con scarole coltivate a Capri, sorseggiando tequila, naturalmente.

In crociera nel Mediterraneo con la moglie, la modella cubano-americana Yvette Prieto e i figli, è reduce da Lipari. Domenica scorsa l'arrivo in costiera amalfitana: il leggendario numero 23 dei Chicago Bulls è sbarcato a Positano, ospite in una serata esclusiva a Villa TreVille, che fu di Franco Zeffirelli. Il panfilo è stato intercettato lunedì pomeriggio nella baia di Marmorata, sotto Ravello. In zona si trovano due dei amici del cestista: in vacanza presso una villa privata sulla costa di Amalfi c'è il magnate afroamericano Bob Johnson, il primo miliardario di colore nella storia dell'America, che nel 2010 ha venduto a Jordan le quote di maggioranza del team di Nba Charlotte Bobcats (dal 2014 Charlotte Hornets). A Minori, invece, sta trascorrendo le sue vacanze Franco Nuschese: il campione è un fan del suo ristorante, il Cafe Milano, a Washington.

Tra Capri e la costiera Jordan se la gode a bordo del suo panfilo (battente bandiera delle isole Cayman) con una grande piscina sul ponte sole. I lussuosi interni del M'Brace possono accogliere 12 ospiti e un equipaggio di 24 persone. Costruito nel 2018 nei cantieri tedeschi Abeking & Rasmussen, ha una lunghezza di 74,5 metri. Jordan l'ha comprato nel dicembre 2022, il suo valore si aggira intorno ai 100 milioni di dollari, i costi di gestione annuali intorno ai 10 milioni.