Mugnano, furto in casa mentre fanno la “pennichella”: ladri via con gioielli

Furto in pieno giorno in una casa di Mugnano. I ladri hanno fatto irruzione intorno alle 16 di oggi in un appartamento di via Pascoli, in pieno centro cittadino, mentre due coniugi dormivano. Erano in due stanze diverse e non si sono accorti dell'irruzione dei malviventi.

I ladri, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, sono riusciti a scappare con svariati gioielli e monili, per un valore di almeno 3-4 mila euro. I malviventi, con ogni probabilità, sarebbero entrati da una finestra lasciata aperta dalla coppia. Indagini tuttora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.