Il progetto è innovativo e potrebbe cambiare la sua vita e quella di tante persone: aprire il primo negozio di alimentazione naturale che venda prodotti della terra senza pesticidi, letame e altri veleni.

«Un'attività che non sia realizzata a Torre del Greco ma in un posto più tranquillo, in mezzo al verde. Sarebbe un modo per chiudere col passato e con questa zona, purtroppo maltrattata». A parlare è Anna Falanga, 68 anni dedicati alla corretta alimentazione. Che oggi vuole dare una svolta alla sua esistenza, con un progetto nuovo che però per essere realizzato ha bisogno di mani esperte: «Quelle di un agronomo che insieme al suo team guidi le mie scelte e sia di conforto e confronto».

Anna Falanga lancia un appello rivolto a chi potrebbe esserle al fianco. Anzi, un professionista che farebbe al caso suo Anna ritiene di averlo conosciuto sette anni fa. Un incontro fugace durante la presentazione del libro Quirinale, amore e passione a Villa De Nicola: «Un agronomo che oggi potrebbe avere una sessantina d'anni - dice - Stavo parlando già all'epoca con un dottore del mio progetto e questo professionista era apparso molto interessato. Poi non l'ho visto più se non quando andò via su una Fiat 500. So solo che è nato a Torre del Greco ma oggi risiede fuori. Vorrei capire, avendo intuito che era interessato a questa idea di alimentazione biologica senza letame né veleni, se può affiancarmi con il suo team». Anna Falanga ritiene che questa ricerca sia determinante per dare avvio al progetto: «Le parole pronunciate in quella circostanza mi fanno credere che sia la persona giusta. Accanto all'apertura di questo negozio di alimentazione naturale, mi piacerebbe abbinare anche la pubblicazione di un libro con ricette a tema e consigli su come tenere in ordine la casa in modo naturale». La 68enne chiede una mano ai torresi: «Possono aiutarmi a cercare questa persona, che potrebbe avere ancora parenti e amici nella città dove è nato e cresciuto, o comunque indicarmi professionisti che potrebbero sposare l'idea imprenditoriale». Per questo Anna Falanga fornisce i suoi riferimenti, nella speranza che il sogno possa tramutarsi in realtà: il cellulare è 333.8626433, la mail è f.anna53­@hotmail.it.



an.sa.