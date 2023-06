Torre Annunziata: neonato morto, aperta inchiesta per ipotesi rigurgito o malore

La corsa in ospedale è stata vana per il piccolo Francesco, due mesi ancora da compiere. Il neonato di Torre Annunziata è arrivato già privo di vita al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Sul caso la Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, aggiunto Giovanni Cilenti, sostituto Andreana Ambrosino) ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause della morte del piccolo. La salma di Francesco ora è a disposizione della magistratura in attesa dell'autopsia.

Due le ipotesi principali: un rigurgito oppure un malore causato da un malformazione non riscontrata sinora. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia per ascoltare i primi testimoni. Da una prima ricostruzione, pare che i genitori si siano accorti che il piccolo Francesco non si sentisse bene. Preso dalla culla, hanno tentato la disperata corsa in ospedale, poi risultata vana.