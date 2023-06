Sisma, il sindaco: «Nessun danno rilevato»

La paura tra la gente per la forte scossa di questa mattina registrata alle ore 8,44 è tanta. L'evento tellurico di magnitudo 3.6 della scala Ricther è il più forte dal 2005 insieme al sisma del 19 marzo del 2022 di pari grado.

"Comprendo le preoccupazioni di oggi e degli ultimi mesi per via del susseguirsi degli eventi sismici sul nostro territorio - ha dichiarato Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli -. Non è semplice la convivenza con questi fenomeni e la scossa di questa mattina turba tutti noi. Al momento non ci sono segnalazioni di danni. Siamo quotidianamente in contatto con i vertici dell'Ingv per il monitoraggio del fenomeno e ogni tipo di cambiamento di scenario sarà immediatamente comunicato. Ho già preso contatti diretti con i vertici dell’Osservatorio e della Protezione Civile e nelle prossime ore terrò un altro vertice in seguito alla scossa di stamane".