Ancora auto bruciate. Ancora un rogo di notte. Stavolta l'episodio si è verificato in via Margherita di Savoia, a Torre Annunziata, a due passi dall'uscita Sud dell'autostrada e dall'ufficio del Giudice di pace. Distrutte dalle fiamme tre utilitarie parcheggiate, una delle quali di proprietà di un uomo con alcuni precedenti alle spalle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno faticato non poco a domare l'incendio, partito da una Fiat Punto e che poi si è esteso alle altre due automobili parcheggiate accanto.

Probabilmente si tratta di un incendio doloso, anche se dai primi rilievi eseguiti dai vigili del fuoco non sono state trovate tracce di un innesco. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, che non escludono alcuna pista, neanche quella che porta al raid di camorra. Raccolte le denunce per danneggiamento contro ignoti, gli investigatori stanno scavando nella vita privata dei proprietari delle tre vetture, per trovare il movente e risalire ai responsabili di un eventuale incendio doloso. Molto probabile che il rogo possa essere stato appiccato per un dispetto o per un avvertimento. Decisivi saranno i filmati di alcune telecamere presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso dettagli utili alle indagini.

Dopo un anno di tregua, il primo incendio di auto era avvenuto la notte di Capodanno nei pressi della stazione ferroviaria di Torre Annunziata centrale, quando andarono a fuoco altre tre automobili. In quel caso, in via Manfredi, all'interno dell'area parcheggio delle Ferrovie dello Stato, intervennero i carabinieri della stazione di Torre Annunziata. Acquisiti i filmati di alcune telecamere presenti in zona, gli inquirenti avevano subito escluso l'ipotesi iniziale che l'incendio potesse essere stato causato dall'esplosione di materiale pirotecnico.

Fuochi d'artificio in quella zona del parcheggio non sono arrivati, nonostante a quell'ora fossero in corso i festeggiamenti del Capodanno. È emerso, invece, che una persona si è avvicinata di proposito approfittando proprio del caos della mezzanotte e subito dopo sono divampate le fiamme. Su quella persona sono in corso adesso le indagini, coordinate dalla Procura oplontina, con gli investigatori che hanno subito identificato il presunto responsabile. Possibile che si sia trattato del gesto di uno sconsiderato, forse in seguito a una discussione per futili motivi avvenuta il 31 dicembre proprio nei pressi della stazione e che avrebbe visto la presenza anche del personale ferroviario.