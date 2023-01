C'è voluta un'ordinanza del sindaco, l'intervento dei servizi sociali e la supervisione dei carabinieri e degli agenti di polizia municipale per mettere fine all'incubo in cui vivevano quattro minorenni, stipati con i genitori in un tugurio piccolo e maleodorante, in condizioni igieniche precarie. Ora i ragazzi vivono in una casa famiglia, in compagnia della madre, ammessa a stare con loro proprio perché era necessaria la figura della donna soprattutto per la figlia più piccola, che ha appena un anno e mezzo. Il più grande dei fratelli, invece, è poco meno che adolescente: ha 12 anni.

Il fatto è avvenuto a Poggiomarino, qualche giorno fa. Via Filippo Turati è una strada lunga e dritta, che porta fino a San Giuseppe Vesuviano e agli imbocchi con la strada statale 268: lo «stradone», lo chiamano i poggiomarinesi. È una strada-quartiere: case a destra e a sinistra, negozi di ogni tipo, persino una Chiesa evangelica, che si caratterizza anche per azioni di solidarietà. Proprio in via Filippo Turati viveva la famiglia portata via: nessuno dei genitori ha un lavoro stabile, mancano i soldi e la serenità. Col padre e la madre, quattro figli. Lungo lo «stradone» comincia a spargersi la voce sulle condizioni di indigenza della famiglia e cresce la preoccupazione per la sorte dei quattro minorenni: così qualcuno allerta il Comune, che decide di intervenire. Quando gli assistenti sociali con i carabinieri e i vigili urbani entrano nella piccola abitazione di via Filippo Turati, non credono ai propri occhi: sporcizia ovunque, materassi sudici, una generale sensazione di precarietà che non poteva portare alcun beneficio ai ragazzi.

E così il primo cittadino Maurizio Falanga ha deciso di intervenire: con una propria ordinanza ha disposto lo sgombero dei locali e l'allontanamento della famiglia dalla casalager. Ha successivamente, definito lo spostamento dei quattro minorenni in una casa famiglia che si trova a Scafati, in provincia di Salerno ma a pochi chilometri da Poggiomarino. Con i ragazzi vivrà la madre, mentre il padre si è spostato dai parenti in attesa di individuare una sistemazione migliore.

È evidente infatti, che soprattutto la bambina più piccola necessita della vicinanza della mamma, che deve accudirla in una fase delicatissima della sua crescita. I servizi sociali ora sono al lavoro per trovare una strada che riporti la famiglia in condizioni migliori. Il particolare stato di precarietà era dovuto anche a un comportamento dei coniugi improntato alla trascuratezza, alla mancanza di attenzione: non tutti quelli che si trovano in difficoltà economiche, infatti, arrivano a vivere in case lerce e ridotte malissimo, soprattutto quando ci sono di mezzo i bambini. Sulle prossime mosse dell'ente però, vige il riserbo proprio per tutelare i minorenni. Intanto, il sindaco Falanga ha incontrato il maresciallo Giuseppe Garozzo, nuovo comandante della locale caserma dei carabinieri, coinvolti nell'operazione di sgombero: «È stata l'occasione per ringraziarlo per le ultime operazioni sul territorio che hanno anche fatto scoprire indebite percezioni del Reddito di Cittadinanza», ha detto il primo cittadino, aggiungendo: «Abbiamo anche parlato di programmazione per la tutela del territorio e dei cittadini».