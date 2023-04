Operaio cade da impalcatura a Giugliano, è in prognosi riservata

Incidente sul lavoro a Giugliano in Campania. Un operaio 69enne, impegnato in un cantiere per la costruzione di un immobile in via Epitaffio, per cause ancora in corso di accertamento è caduto da un'impalcatura alta circa 4 metri.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Pozzuoli dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Giugliano, che hanno avviato gli accertamenti con il personale Asl. La parte di cantiere interessata è stata sequestrata.