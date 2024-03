Palma Campania, dai rifiuti le opere d'arte: la mostra sul riciclo e riuso

Hanno trasformato oggetti dimenticati in autentiche opere d’arte e realizzate altre con vetro, plastica, legno, carta e cartone recuperate e riutilizzate grazie al riciclo creativo: gli alunni delle scuole del territorio di ogni ordine e grado, ma anche delle scuole di San Gennaro Vesuviano, Carbonara e Poggiomarino oltre cittadini provenienti da Somma Vesuviana e Sarno. Un vero successo il terzo concorso sul riciclo bandito dall’Associazione Naturae di Palma Campania che ha poi esposto tutte le opere realizzate in una mostra presso la Parrocchia di Mater Dei di Palma Campania.

Dalle borse ricavate da gonne di jeans a portalumi; dai quadri realizzati con bottoni ai vestiti realizzati interamente con buste e carta tutte riciclate.

E poi orologi, giocattoli per bambini, vasi per l’orto, cornici e portaoggetti, tappetini, tendaggi, albero di Natale e tanto altro ancora. Tutti hanno dimostrato che la creatività non conosce limiti e che il riciclo è una fonte inesauribile di ispirazione. Insomma un gioco realizzato nella consapevolezza ambientale perchè la sostenibilità ambientale è una responsabilità collettiva e un obiettivo assolutamente raggiungibile nel segno delle tre R dell'economia circolare: riduci, ricicla,riuso.

«È stato un vero successo, siamo soddisfatti per la partecipazione e vogliamo innanzitutto ringraziare Don Tommaso per la disponibilità – dice il Presidente dell’Associazione Naturae, Rosa Ferrante - i docenti che con dedizione hanno guidato i loro alunni in questa avventura educativa e soprattutto i bambini, cuore pulsante della mostra, che con la loro spontaneità e gioia hanno arricchito l’esperienza di tutti noi, lasciandoci in eredità non solo materiali da riciclare, ma anche ricordi, poesie e canzoni che risuoneranno a lungo nei nostri cuori». La partecipazione delle scuole del territorio e dei paesi limitrofi alla mostra è un segnale di un impegno collettivo verso un futuro più sostenibile.