Torre del Greco, panchina incendiata nella Villa comunale appena ripulita

È comodo trovare un capro espiatorio quando le cose non vanno, perché troppo complicato vedere i propri limiti. E l’inciviltà è il peggiore dei limiti in una comunità, sopratutto grande come Torre del Greco, dove si punta il dito sempre contro le autorità mentre, specialmente negli ultimi tempi, c’è un aumento di degrado generalizzato.

Così come nel caso della panchina data a fuoco ieri nella Villa Comunale Ciaravolo in pieno centro storico, appena ripulita e diserbata dall’amministrazione targata Luigi Mennella.

Ad essere arsa da ignoti è proprio la panchina posta di fronte alla Casa del Combattente, edificio storico di recente ristrutturato.

Non è ancora chiaro se si tratti di un atto vandalico o di qualche sfregio.

Tuttavia, è indecente lo stato di degrado in cui sta precipitando la città dove anche per l’invasione dei rifiuti non si fa altro, soprattutto sui social, che additare le autorità competenti. Mente sarebbe opportuno che anche molti cittadini rifacessero un po’ i conti con il senso civico.