Stupro al Parco Verde di Caivano, uno psicologo seguirà le vittime: «Percorso psicologico anche per adulti»

Il Tribunale dei Minorenni di Napoli, dopo l'udienza con la quale ha convalidato l'allontanamento delle due bambine vittime di abusi e violenza a Caivano, in provincia di Napoli, ha predisposto percorsi di sostegno con l'ausilio di un curatore e di consulenti, tra cui uno psicologo, per la valutazione e la reintegrazione dei nuclei familiari delle piccole vittime.

«Tutti i giovani e non di meno gli adulti che vivono in quel contesto degradato - secondo l'avvocato Angelo Pisani, legale della famiglia di una delle due giovanissime vittime - dovrebbero essere sottoposti a un analogo percorso psicologico e socio relazionale per aver riferimenti positivi e di cognizione di altri valori e abitudini di vita che per molto tempo anche le istituzioni non hanno saputo seminare e sviluppare in danno di tutti». Per Pisani «da anni è evidente un pericoloso caos in quel Parco, che e è sotto gli occhi.

Un degrado che pare continuare indisturbato caratterizzato da ogni tipo di prostituzione, anche minorile».

«Nel corso delle nostre indagini difensive - sottolinea Pisani - ritengo opportuno, e mi sto facendo promotore, organizzare una squadra di psicologi e consulenti esperti in sociologia e di tutela dei minori, che avrà come compito spiegare a questi bambini cosa sta succedendo intorno a loro».