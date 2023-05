L'area costiero-vesuviana si tinge di rosa. Ma non mancano le polemiche. Le città toccate dal Giro d'Italia si fermano per onorare il passaggio degli atleti impegnati nella kermesse ciclistica. Ma se le scuole resteranno chiuse, non manca chi lamenta scarsa attenzione per le attività commerciali che insistono lungo le strade interessate dal transito.



Nella prima parte di tappa da Terzigno si arriva a Boscoreale verso le 14 e di qui a Pompei. Un passaggio molto suggestivo, con la carovana che arrivando da via Parrelle, transiterà per via Nolana e giungerà a piazza Bartolo Longo. Da qui, passando intorno al santuario mariano, imboccherà via Sacra e quindi viale Mazzini e via Lepanto, in direzione Scafati, per proseguire per Sant'Antonio Abate, dove in pieno centro cittadino è in programma il primo traguardo volante di giornata (in via Stabia). «Per la città di Sant'Antonio Abate sarà un grande onore - afferma la sindaca Ilaria Abagnale - e siamo pronti a salutare a dovere la carovana. Vetrine dei negozi e strade saranno tutte in rosa, lungo il percorso saranno affisse bandiere con frasi celebri di ciclisti e sportivi. E ancora, i ristoranti avranno in menu piatti a tema, come i bar serviranno cappuccini e drink rosa. Per noi sarà un grande orgoglio».

La gara, che parte e arriva a Napoli, tocca nella parte finale l'area che costeggia il mare del golfo partenopeo. Dopo avere scalato il picco di Sant'Angelo e iniziato a scollinare a Sant'Agata dei Golfi, i ciclisti arriveranno a Sorrento quando al capoluogo campano mancheranno circa 54 chilometri. A Sorrento, come a Piano e a Vico Equense, le strade interessate saranno chiuse due ore e mezza prima del transito, chiuse tutte le scuole. Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola non ha mai nascosto il suo entusiasmo: «C'è un forte legame - dice - tra questo evento e la nostra città, anche perché abbiamo il grande orgoglio di annoverare tra i nostri conterranei Carmine Castellano, direttore della kermesse dal 1993 al 2003». Altra curiosità: a Piano di Sorrento ci sarà il secondo e ultimo traguardo volante con abbuoni della frazione.

Grande attesa anche a Castellammare, dove gli atleti passeranno dalla strada statale 145 Sorrentina, via Panoramica, delle Terme, viale Puglie, via Marconi, piazza Spartaco, via Tavernola, Annunziatella, Pioppaino, Pozzillo e Ponte Persica. Scuole chiuse per decisione della commissione straordinaria che regge il Comune. A Torre Annunziata il passaggio della corsa è orientativamente previsto poco dopo le 16.30: ciò nonostante, la commissione prefettizia per evitare problemi ha deciso di chiudere le scuole. Decisione comune alla vicina Torre del Greco, dove il sindaco Giovanni Palomba e il comandante della polizia municipale Salvatore Visone hanno anche stabilito rigidi dispositivi di traffico. Nelle strade interessate dal transito (via Nazionale da via Prota e via Purgatorio; via Purgatorio da via Nazionale alla Circumvallazione; via Circumvallazione da via Purgatorio e corso Vittorio Emanuele; corso Vittorio Emanuele dalla Circumvallazione fino ad Ercolano) sospesa temporaneamente la circolazione veicolare dalle 13.30 alle 18 e disposto il divieto di sosta già dalla mezzanotte precedente la tappa.

Ercolano è tra le città più rosa della provincia, grazie ad una serie di eventi collaterali che termineranno oggi con "Aspettando il Giro d'Italia", che coinvolgerà l'area antistante il Mav: dalle 9 allestiti stand di prodotti tipici, artigianato, antiquariato e collezionismo. Ieri sera invece l'ingresso del parco archeologico e piazza colonna unità d'Italia sono state colorate di rosa con tanti giochi di luci. Sempre oggi presentazione del libro "Il Giro racconta" di Gian Paolo Porreca. «Vogliamo celebrare nel migliore dei modi questo appuntamento - dice il sindaco Ciro Buonajuto - Sarà un piacere salutare il passaggio della carovana che attraverserà il Miglio d'Oro della bellezza». Dalle 10 sosta vietata e dalle 13 transito veicolare e pedonale interrotto a corso Resina (transito anche vicino agli scavi).

Altra cartolina dal Giro il passaggio nei pressi della Reggia di Portici, dove il sindaco Vincenzo Cuomo ha chiuso le scuole solo dalle 13. Quando gli atleti arriveranno a San Giorgio a Cremano, mancherà una manciata di chilometri all'arrivo. Queste le strade interessate: largo Arso, via Martiri della Libertà, corso Umberto I e via Botteghelle. Potrebbero essere quasi le 17 quando il Giro sarà da queste parti: da qui in avanti, salvo fughe, i velocisti entreranno in azione.