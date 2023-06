Piano di Sorrento, ascensore del mare, prolungati gli orari di servizio

Ascensore del Mare, prolungati gli orari di servizio: ecco le importanti novità previste dal nuovo contratto frutto del lavoro dell’Amministrazione comunale di Piano di Sorrento e degli uffici preposti.

A luglio sarà previsto l’orario di esercizio dalle 7.30 a mezzanotte. Ad agosto, invece, l’orario di esercizio sarà prolungato fino alle 01.00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

Domani, proprio nell’ambito del potenziamento del servizio e a tutela della sicurezza degli utenti, ci sarà una temporanea sospensione del servizio dell’Ascensore del Mare dalle 9.30 alle 16.30 così da consentire lo svolgimento di manutenzione straordinaria.

Per quanto riguarda le tariffe, sono previste agevolazioni per i cittadini di Piano di Sorrento: la tariffa per i residenti è di 0,50 euro per ciascuna corsa.

Le tariffe previste per l’Ascensore del Mare sono quantificate in 1 euro per ciascuna corsa (corsa si intende una discesa o una salita).

Sono esentati dal pagamento i bambini di altezza non superiore a un metro e gli utenti muniti della “Free Card” (la quale stabilisce la gratuità del trasporto per le persone con disabilità e per le persone con ISEE "zero").

Per informazioni riguardanti la “Free Card” si può chiamare al numero 0818349700 (dalle 9 alle 13) o si può inviare una mail all’indirizzo angelinobus@libero.it.

La tariffa per un abbonamento mensile all’autolinea interna e all’Ascensore del Mare (comprensivo di tutti gli autobus e l’ascensore del mare senza limiti di corse) è di 36 euro. La tariffa per il biglietto unico (valido per l’abbinamento di una corsa dell’Ascensore con una corsa dell’autolinea interna) è di 1,20 euro.

L’Assessore Marco D’Esposito ha dichiarato: “In qualità di Assessore alla Risorsa Mare, alla Polizia Municipale e Corso Pubblico ritengo tutto ciò una svolta importante, per residenti e turisti. Un obiettivo che come Amministrazione volevamo assolutamente centrare. Il potenziamento del servizio è un traguardo fortemente voluto dalla nostra squadra che si è impegnata al meglio ed in completa sintonia con gli uffici. La scorsa stagione avevamo già dato dimostrazione di andare in questa direzione, ma avevamo da rispettare comunque impegni contrattuali precedentemente assunti. Oggi sono contento perché nel cuore dell’estate e nel corso dei fine settimana di agosto l’orario di servizio verrà esteso fino all’una di notte. Un passo in avanti ulteriore che rientra anche nell’ottica di valorizzare il nostro borgo di Marina di Cassano”.