Pozzuoli, picchia i genitori anziani e invalidi e tenta di aggredire la sorella: arrestato 58enne

Da tempo picchiava e maltrattava i genitori anziani e invalidi con i quali viveva in un'abitazione a Pozzuoli.

Un 58enne è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli, diretti dal vicequestore Ludovica Carpino,al culmine dell'ennesima aggressione.

L'uomo viveva in un'abitazione, nel quartiere di Monterusciello, insieme ai genitori ultranovantenni e a i propri figli dove da febbraio era sottoposto alla detenzione domiciliare. Giovedì sera, dopo un'accesa discussione, ha colpito i due anziani e ha tentato di aggredire la sorella che nel frattempo era giunta in soccorso.

In lacrime le vittime all'arrivo dei poliziotti, che hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Per il 58enne è scattato l'arresto per maltrattamenti aggravati ed evasione in quanto, sottoposto ai domiciliari, aveva lasciato l'abitazione per tentare di aggredire la sorella.