Pozzuoli, investito dal suo trattore: 73enne in gravi condizioni

Attimi di paura questa mattina a Pozzuoli dove un 73enne è stato travolto dal trattore che aveva appena messo in moto. L'incidente è avvenuto in via privata Monterusso, sull'omonima collinetta dove l'anziano si era recato per arare il proprio terreno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 chiamati da alcuni residente del posto che a loro volta avevano prestato i primi soccorsi.

Secondo quanto ricostruito il 73enne è stato investito in pieno dal proprio mezzo, riportando diverse fratture alle costole e danni al torace. Una volta stabilizzato dai sanitari è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell' ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata.