Morto Gaetano Esposito, a Napoli lutto nel mondo della gioielleria

La nota catena napoletana «Gioielleria Esposito» ha chiuso per dare l'ultimo saluto al patron Gaetano Esposito, patron e storico imprenditore napoletano.

Esposito è deceduto nei giorni scorsi e le sedi della gioielleria hanno temporaneamente chiuso per lutto.

Come si legge nel post pubblicato sulla pagina Instagram della gioielleria «Le esequie muoveranno sabato 09 dicembre alle ore 10.00 dalla casa dell'estinto in via Corso Europa 170, Melito e proseguranno per la Santa Messa alle ore 11.00, alle ore 12.30 il feretro giungerà al Corso Meridionale, 22 in Napoli per l'ultimo saluto».