Schianto nella notte a Napoli, auto perde il controllo due feriti

Schianto nella notte in via delle Repubbliche Marinare, a Napoli, dove un'auto ha perso il controllo invadendo le altre corsie fino a scontrarsi con altri veicoli in sosta. L' incidente è avvenuto intorno ale 3.30 mentre la Nissan Juke pricedeva verso la zona di San Giovanni..

A bordo dell'auto c'era il conducente, un 28enne napoletano, ed il fratello 14enne come passeggero, entrambi feriti in modo lieve nonostante l'impatto violento della Nissan contro due auto in sosta, completamento distrutte nella parte frontale dei veicoli. Le prognosi ospedaliere, dunque, non hanno necesditato del ricovero ospedaliero ma la natura del trauma facciale subito dal minore che si trovava sul sedile posteriore, ha comunque comportato la necessità di approfondimenti clinici che proseguiranno nei prossimi giorni..

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 che hanno traspprtato i due fratelli all'ospedale del Mare, sono intervenute le pattuglie della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale guidata dal colonello Joselito Orlando.

Dalle prime ricostruzioni in merito alla dinamica dello schianto sembra che la causa della perdita di controllo dell'auto sia stato un colpo di aonno del 28enne che era alla guida.