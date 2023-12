Tentata rapina a Pozzuoli: uomo ferito con arma da taglio

Ieri sera, verso le 21, i carabinieri di Licola sono intervenuti nell’ospedale «Santa Maria delle Grazie» per un 29enne ferito.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sia stato avvicinato da alcune persone sconosciute mentre era a bordo del proprio scooter e, nel tentativo di rapina, lo avrebbero aggredito con un’arma da taglio per poi fuggire.

Il 29enne è stato dimesso e giudicato guaribile in 10 giorni, per lui una ferita da taglio all’emitorace posteriore sinistro. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’intera vicenda.