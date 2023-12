​Incendio a Giugliano nel condominio in via Bosco a Casacelle

Verso la scorsa mezzanotte i carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti in via Bosco a Casacelle per un incendio all'interno dei palazzi.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Dai primi accertamenti pare che l'incendio sia nato da alcuni rifiuti che erano nel vano ascensore all'ultimo piano, il settimo. Nessun ferito, indagini in corso da parte dei carabinieri. Settimo piano e solaio inagibili.