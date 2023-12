Una sfilata per il sociale: le Miss Italia indossano abiti cuciti dalle detenute

Seconda edizione del gran Galà di Natale con le finaliste regionali di Miss Italia domani al Salone Margherita di Via Verdi. Quest'anno le modelle sfileranno indossando abiti realizzati dalla “Sartoria Sociale” Palingen della Casa Circondariale di Pozzuoli e da brand di eccellenza made in Italy. A promuovere l'evento il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais e l'imprenditore Gaetano Giudice.Quindici modelle sfileranno indossando gonne e camicie della Sartoria Sociale Palingen nonchè la collezione invernale di Silvian Heach, i capi di Cruciani e le maglie di Assoutenti sulla lotta alla violenza di genere.

Ad assistere alla sfilata sono annunciati ci saranno esponenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Garante Regionale per i detenuti Samuele Ciambriello, esponenti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli e della Camera Penale. «Abbiamo voluto dare risalto a prodotti realizzati dalle detenute - spiega il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais - per valorizzare il lavoro penitenziario in una prospettiva di reintegrazione sociale e di risalto dell'arte sartoriale napoletana riconosciuta a livello internazionale ed allo stesso tempo abbiamo voluto tratteggiare, attraverso la moda, le eccellenze in campo moda che la nostra comunità vanta a livello internazionale scegliendo come oggetto della sfilata i capi di alta moda tra i quali Silvian Heach, che ha messo a disposizione delle modelle la collezione invernale grazie alla forte collaborazione con Mena Marano, che guida il brand e che da sempre sostiene il binomio moda-sociale, Cruciani con il referente Gianluca Tramice che ha fornito per la serata capi e bracciali nonchè assoutenti che ha prodotto maglie con un messaggio di speranza per le vittime di violenza». Un tema, quello del recupero delle detenute una volta uscite dal carcere, che ha acomunati tanti altri protagonisti della vita cittadina oltre che Paipais, quali l'assessore alla legalità Antonio De Iesu, Massimo Telese della Sartoria Sociale Perlingen, Mena Marano di Silvian Heach, il patron del Gambrinus Antonio Sergio, il referente di Miss Italia in Campania Franco Amodeo, il presidente della Commissione Giovani del Comune Luigi Musto, il Presidente della secnda Muncipalità Roberto Marino, il numero uno di Assoutenti Gabriele Melluso gli avvocati Marco Campora, presidente della Camera Penale, Sergio Pisani e Luigi Piazza.

Un gran galà natalizio con gli artisti Francesca Maresca, Antonio Incerto coordinati da Erennio De Vita e con diverse eccellenze anche gastronomiche.