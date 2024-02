Beneficenza per i pazienti della Tin, tifosi della Nocerina raccolgono 20mila euro

Un nuovo successo per l'iniziativa lanciata dal gruppo di tifosi a Nocera Inferiore, "Nuvkrinum Curva Sud", che ha raccolto a scopi di beneficenza la somma di oltre 20mila euro. Sullo sfondo c'è la raccolta fondi per i piccoli pazienti della Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

L'iniziativa, partita a Natale scorso, ha portato a raccogliere 20.121,12 euro, comprensivi di 7800 euro raccolti nella sola giornata del 24 dicembre e dei 12.301,12 euro tra i 102 salvadanai distribuiti per le attività commerciali di Nocera Inferiore e Nocera Superiore.

I salvadanai sono stati aperti ieri sera.

Il gruppo ha messo in beneficenza, all'asta, anche un casco a tinte rossonere «Grazie a tutti per la generosità e agli amici ultras per l’organizzazione impeccabile - ha detto il dottore Attilio Barbarulo, tra i fautori dell'iniziativa».

«Per merito della raccolta di quest’anno tocchiamo quota 102.660 euro raccolti in otto anni. Una cifra assolutamente impensabile - continua Barbarulo - quando è partita questa straordinaria iniziativa, che ha permesso e permetterà alla TIN di dotarsi di strumentazione all’avanguardia per salvare la vita ai più piccoli dei piccoli, che appena nati hanno già bisogno del nostro aiuto».