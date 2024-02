Pontecagnano, nuova accusa per un detenuto 22enne: stupro su una minorenne

Caso da brividi in provincia di Salerno. Un detenuto 22enne è stato accusato una seconda volta di violenza sessuale su una minorenne.

I Carabinieri della Stazione di Pontecagnano hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura salernitana, nei confronti di A.M.R., 22enne di Pontecagnano, già detenuto per altra causa, accusato di violenza sessuale aggravata.

Secondo l'ipotesi accusatoria aggiunta, I'indagato tra aprile e maggio 2023 avrebbe abusato sessualmente di una minorenne. Si tratterebbe della 12enne che, agli inizi di gennaio, sarebbe stata rapita da due persone incappucciate e poi rilasciata davanti al cimitero in località San Martino a Montecorvino Rovella. In quella occasione, la madre aveva portato la ragazzina in ospedale a Battipaglia, denunciando il rapimento e temendo una violenza sessuale nei confronti della figlioletta. La stessa 12enne, a maggio dello scorso anno, sarebbe stata oggetto di un precedente rapimento e in quell’occasione fu denunciato il 22enne oggi destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il ragazzo, originario di Pontecagnano, aveva rapporti di frequentazione con la minorenne ed è attualmente in carcere per rapina: è escluso, quindi, che possa essere stato lui a commettere il secondo rapimento.