Maiori, incendio abitazione sul lungomare finisce in tragedia. Anziano muore carbonizzato

Finisce in tragedia un incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione del lungomare di Maiori. Stando a quanto si apprende a perdere la vita carbonizzato è stato un anziano del posto.

Le fiamme si sarebbero sviluppate all'interno di alcuni locali terranei alle spalle del lungomare della popolosa cittadina della Costiera dove pare che l'uomo risiedesse.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti e i titolari di una vicina attività commarciale attirati dalle fiamme che fuoriuscivano copiose da una finestra laterale e dalla colonna di fumo denso che si alzata.

Sul posto sono così accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori che hanno porvveduto a domare il rogo e i carabinieri della locale stazione coordinatri dal capitano Alessandro Bonsignore anch'egli sul luogo della tragedia.

L'incedio si sarebbe sviluppato poco dopo le 22 quando alcune persone hanno notato la fuoriuscita di fumo e le fiamme. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo (non esclude l'ipotesi di un corto circuito) in cui ha perso la vita l'anziano, uno stimato professionista della città. Si tratta del ragionier Antonio Civale, 78 anni, il cui corpo è stato avvolto dalle fiamme.