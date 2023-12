Agropoli, ladri tentano di entrare in casa: il proprietario li mette in fuga

Tentativo di furto, ieri sera, ad Agropoli, all'interno di un'abitazione. A mettere i fuga i malintenzionati è stato il proprietario, costringendoli di fatto a scappare. È accaduto intorno alle ore 18 quando due persone sono state sorpresie all'interno di una casa di via Marco Polo, in pieno centro cittadino. I due si erano introdotti nell'appartamento al primo piano, ma al momento dell'irruzione erano presenti i proprietari che li hanno messi in fuga.

I malviventi sono poi scappati, calandosi dal balcone e sono saliti a bordo di una Mercedes classe A bianca di grossa cilindrata. Diversi anche i passanti che hanno assistito alla fuga, riuscendo a recuperare il numero di targa della vettura, poi fornito alle forze dell'ordine.