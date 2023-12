Una torta con la scritta “Grazie Salerno” e la immancabile foto finale di gruppo. Sono terminate ieri le riprese della seconda edizione della serie tv «Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso» che hanno avuto Salerno come location principale. Un brindisi finale, con tanto di torta di ringraziamento alla città, ha suggellato la fine di un lavoro durato due mesi che ha coinvolto tante persone, dal personale tecnico agli attori alle comparse, compresi maestranze ed artisti locali, con un quartiere generale allestito in un’ala del piano terra della scuola Vicinanza.

FESTA CON DE SILVA

Non poteva mancare «il papà» di Malinconico, lo scrittore Diego De Silva, dai cui libri è stata tratta la fiction, che al momento dei saluti finali aveva accanto il regista Luca Miniero e l’attore Massimiliano Gallo da subito a suo agio nei panni dell’«avvocato d’insuccesso», che sarà affiancato dall’attrice Giulia Bevilacqua. La festa con tutta la troupe è arrivata alla fine di una giornata di lavoro: visto il tempo di ieri è stato possibile girare una scena a mare con Malinconico ed il suo socio Benny La Calamita su un gommone che approda al pontile del Cantiere Soriente, dove poi c’è stato il brindisi finale. Telecamere ieri anche per riprendere un’auto che circola in via Roma ed una scena dell’ormai famosa vespa gialla di Tricarico vicino al Lungomare mentre il drone ha potuto fotografare dall’alto la città complice il bel tempo. Di sicuro effetto saranno le immagini fatte l’altro ieri al Castello Arechi più volte rinviate per il maltempo. L’altra chicca è che compariranno per la prima volta le Luci d’artista in una scena che è stata ripresa mercoledì sera. Lina Sastri che nella fiction interpreta la suocera di Malinconico, fa quello che le è congeniale, canta accompagnata da un coro su un palco allestito alla Rotonda in una serata natalizia sotto quel cielo animato da meduse che si può ammirare in questi giorni alla Rotonda. Il riferimento a Salerno in questa serie sarà esplicito per cui non è stato necessario camuffare le Luci d’artista che ormai identificano il Natale salernitano. «Ringrazio il sindaco e tutto il suo staff per la preziosa collaborazione e supporto nelle riprese della serie tv - ha detto Alessandro Passadore, il produttore di Viola Film - Un ringraziamento speciale alla cittadinanza di Salerno per essere stata estremamente calorosa, disponibile e sempre paziente nonostante tutti i disagi creati e causati anche dal maltempo. Siamo però conviti di aver dato un immagine di Salerno che rimarrà nei cuori di tutti gli spettatori che vedranno la nostra e vostra serie».

LE LOCATION

Tanti i punti della città immortalati: il porticciolo di Pastena, la spiaggia di santa Teresa, piazza della Libertà, l’ex palazzo di giustizia, corso Vittorio Emanuele. Molti gli esterni girati nel centro storico ed in particolare in via Botteghelle, via Tasso, via Trotula de’ Ruggiero, via Mercanti, via Duomo.

Tra i palazzi storici che si vedranno ci sono palazzo Copeta e palazzo Conforti mentre per gli interni sono state scelte una casa in via Croce con una terrazza vista mare che è l’abitazione di Malinconico, ed una in via Tasso. Le riprese della fiction prodotta da Viola Film e Rai fiction con il supporto della Film Commission della Regione Campania, proseguiranno per alcuni interni a Roma. Si passerà poi al montaggio mentre nel mese di aprile, secondo i programmi, la fiction approderà su Rai Uno in prima serata.