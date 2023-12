I cittadini di via Rotolo e delle zona limitrofe, ieri mattina, ad un anno esatto dalla frana che ha determinato la chiusura della strada al transito dei veicoli, con una buona dose di amara ironia hanno simbolicamente spento la prima candelina, per richiamare l’attenzione di chi di dovere, sulle problematiche con cui, ormai da 365 giorni, sono costretti a convivere tutti coloro che abitualmente percorrevano il tratto per raggiungere il centro cittadino. Infatti, sebbene i lavori per la sistemazione della strada, di competenza della Provincia, siano stati appaltati e consegnati alla ditta che si è aggiudicata la gara, le operazioni di messa in sicurezza non sono ancora iniziate tra i malumori dei cittadini che chiedono risposte alle autorità competenti.

«Siamo qui per, in modo, preoccupazione e dissenso perché fino ad oggi abbiamo avuto tanta pazienza però il problema rimane ed è gravoso per noi residenti anche perché le strade alternative sono innon essendoci alcun tipo di- ha spiegato un cittadino - Purtroppo non riusciamo a capire come mai i lavori non sono ancora cominciati anche perché da notizie che ci sono pervenute, la ditta aggiudicataria non hae solo successivamente si sarebbe resa conto che non disponeva dell’per effettuare questo importante intervento. Purtroppo ledi Cava de’ Tirreni sonoal loro destino».

Nonostante gli annunci, purtroppo sempre disattesi, sull’avvio dei lavori, restano i disagi per i residenti della zona sud di Cava de’ Tirreni, oltre Rotolo anche Dupino, Santi Quaranta, Alessia, Arcara che sono costretti a fare lunghi giri per San Pietro per raggiungere il centro cittadino. La problematica riguarda anche coloro che si recano al centro riabilitativo La Nostra Famiglia, che accoglie numerosi pazienti e le loro famiglie. «Basta con gli annunci sull’inizio dei lavori - ha dichiarato un altro cittadino - Evidentemente l’azione che l’amministrazione comunale sta facendo sulla Provincia è troppo debole, è necessario impegnarsi di più. Il sindaco deve sapere che può contare su questa gente se ha bisogno di una spinta maggiore per farsi sentire da palazzo Sant’Agostino e sbloccare questa situazione che protrae da troppo tempo».

Come ogni festa di compleanno che si rispetti, la manifestazione di ieri mattina si è conclusa con l’apertura di una bene augurante bottiglia di spumante e lo spegnimento della candelina sulla torta. Con il Natale ormai alle porte i cittadini sperano di trovare sotto l’albero l’inizio dei lavori di messa in sicurezza di via Rotolo.