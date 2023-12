Angri, gatto scuoiato ed operato: gli animalisti lanciano una taglia da 13mila euro sul responsabile

Sulla vicenda del gatto scuiato ad Angri e che dopo essere stato soccorso dal dottor Luigi Toro è ora ricoverato in gravi condizioni presso l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni interviene l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che nelle prossime ore invierà una denuncia contro ignoti alla procura di Nocera Inferiore per il reato di maltrattamento di animali ed ha deciso di mettere a disposizione una taglia di 13.000 euro sulla testa dei responsabili di tale atrocità.

«Non ci pemettiamo di fare ipotesi sulle folli motivazioni che hanno portato a questo atto criminale che ha pochi precedenti in Italia ma riteniamo che siano diverse le ipotesi possibili e che un primo riscontro potrebbe venire dalla ricostruzione dei modi in cui il povero gatto è stato scuoiato», si legge in una nota.