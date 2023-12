Battipaglia, latitante arrestato dai carabinieri vicino alla caserma

Latitante arrestato dai carabinnieri a Battipaglia mentre camminava per strada a ridosso della caserma.

I militari si sono insospettiti ed hanno fermato l'uomo, straniero, per controllare i suoi documenti di riconoscimento ed hanno scoperto che era ricercato dal mese di febbraio del 2022 e doveva scontare quattro anni e 26 giorni di reclusione per i reati di bigamia, furto aggravato, maltrattamenti in famiglia, rapina, lesioni aggravate ed estorsione.