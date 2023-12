Auletta, si ribalta con il trattore: morto 75enne

Ancora un dramma ha colpito l’area del Tanagro dopo la tragedia che ha sconvolto qualche giorno fa Caggiano. Nel tardo pomeriggio di ieri infatti si è registrato un incidente mortale ad Auletta. Un uomo di 75 anni, Mario Opromolla, ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il trattore in località Santa Barbara.

Stava percorrendo il tratto in discesa dopo aver lavorato nei terreni coltivati a ulivo. Il mezzo era carico. La tragedia è avvenuta a circa 500 metri circa dalla caserma dei carabinieri e nei pressi del centro del paese. Sposato, lascia la moglie e due figli. Il sindaco Pietro Pessolano ha disposto, per domani, in segno di lutto, l’annullamento dell’evento di accensione dell’albero di Natale.