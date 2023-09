Agropoli, si ribalta con il trattore: 64enne perde la vita

Una tragedia ha scosso la comunità di Agropoli in località Bivio Mattine. Un uomo di 64 anni ha perso la vita in un incidente con un trattore. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, l’uomo non ce l’ha fatta. Sul luogo dell'incidente è intervenuta l'ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Scalo, la cui equipe ha prontamente richiesto l'elisoccorso del 118. Purtroppo, nonostante gli immediati interventi di soccorso, l'uomo non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate nell'incidente.

I carabinieri della locale Compagnia, sotto la guida del capitano Giuseppe Colella, sono giunti sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi del caso. Successivamente, hanno contattato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, il quale ha disposto l'esame esterno sulla salma dell'uomo deceduto.