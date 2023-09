Salerno, case popolari in cambio di soldi: tre arresti

Sono accusate di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, accesso abusivo ad un sistema informatico e falsità commessa da pubblici impiegati tre persone arrestate questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Salerno. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Giovanni Scafuro, responsabile fino a dicembre 2021 dell'unità operativa complessa inquilinato dell'Acer; Pasquale Petrillo, già dipendente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno, e Armando del Giorno.

I tre, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbero assegnato illecitamente alloggi di edilizia popolare ubicati in provincia di Salerno a famiglie prive dei requisiti. In particolare avrebbero ricevuto in cambio somme di denaro comprese tra i 2mila ed i 4mila euro.

Nel corso dell'operazione odierna, i carabinieri hanno sequestrato anche 11 immobili illegittimamente assegnati ubicati nei comuni di Salerno, Cava dè Tirreni, Nocera Inferiore, Fisciano, Eboli, Campagna, Pontecagnano Faiano e Vallo della Lucania intimando agli inquilini - indagati per corruzione e invasione di edifici - di liberare le abitazioni entro 60 giorni.