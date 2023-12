Montecorvino Rovella, via ai lavori di messa in sicurezza nell'area della frana di Santo Spirito

Via libera ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza dell’area interessata dalla frana in località Santo Spirito a San Martino di Montecorvino Rovella. L’intervento, per un totale di 825mila euro, è stato finanziato con fondi del Pnrr e rientra nell’ambito della progettualità finalizzata a risolvere definitivamente i dissesti idrogeologici che hanno causato già molte problematiche ai cittadini.

«Siamo orgogliosi e fieri – afferma il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio - di aver raggiunto un altro obiettivo. Un altro problema che risolviamo sul territorio. A San Martino avevamo una criticità atavica legata ad una frana, che, grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del Pnrr, andremo a sanare e a dare dignità ad un’area abbandonata da troppi anni».