Salerno, nasce la Cna Turismo: «Aeroporto opportunità per tutto il territorio salernitano»

«Creare una Galleria dell'Artigianato nella nuova aerostazione che accoglierà i turisti in arrivo e partenza dallo scalo Costa d’Amalfi»: chiede di non perdere tempo e di sfruttare al volo l’occasione offerta dalla riapertura dei collegamenti in calendario dall’11 luglio, la Cna di Salerno che, con il rilancio dell’infrastruttura, ha connesso, sul territorio, il decollo di Cna Turismo, l’unione cioè di tutte le imprese che sono interessate a costruire un’offerta del territorio integrata che metta insieme elementi diversi che ruotino tutti però attorno al turismo e alla sua capacità anche di far viaggiare le emozioni, soprattutto in un’area a forte vocazione emozionale come quella salernitana.

«L’aeroporto rappresenta un’opportunità ed sfida importante per tutto il territorio salernitano - ha detto il presidente di Cna Salerno, Lucio Ronca - e riteniamo che per l’artigianato possa essere anche la prima vetrina delle eccellenze locali per i tanti turisti che atterreranno all'aeroporto». L’idea della galleria è anche la prima proposta che viene lanciata dalla Cna Turismo. Il nuovo settore sarà affidato alla guida di Rosario D'Acunto, uno dei massimi esperti di turismo esperenziale in Regione Campania. «Siamo già presenti nella Commissione Turismo della Camera di Commercio ed abbiamo inviato richiesta di partecipazione nella Commissione Turismo della Provincia di Salerno guidata dall'assessore provinciale Pasquale Sorrentino che abbiamo avuto modo di apprezzare nello sforzo di fare rete - ha dichiarato il segretario di Cna Salerno, Simona Paolillo - questo perché riteniamo che sia fondamentale la filiera istituzionale nella proposta turistica e l'artigiano può fare la sua parte».

E Cna punta sul Turismo esperienziale come afferma il neo responsabile del Settore Cna Turismo, Rosario D’Acunto. «L'offerta del territorio va costruita, va integrata.

Non mancano certo le risorse ma affinché diventi una destinazione è necessario integrare gli elementi dell'offerta per una domanda che si aspetta servizi, non solo storytelling, e soprattutto si aspetta intrattenimenti esperienziali allestiti in modo professionale e sostenibile - dice D'Acunto - la Cna è pronta a promuovere la progettazione di itinerari esperienziali nel mondo dell'artigianato enogastronomico, tradizionale ed artistico per accogliere il viaggiatore che vuole vivere da "locale con i locali" una comunità orgogliosa del suo Genius Loci. Ci aspettiamo di incontrare, dopo questo appuntamento, i Tour Operator per coinvolgere i nostri artigiani nei pacchetti turistici che si stanno allestendo per i prossimi arrivi».