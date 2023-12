Agro nocerino, ancora controlli della Forestale al fiume Sarno: sigilli ad autolavaggio ed autocarrozzeria con scarichi illegali

Proseguono i controlli disposti dalle procure campane che hanno giurisdizione sui territorio attraversati dal fiume Sarno contro le illegalità e le discariche absuve. Questa volta l'attenzione dei militari della Forestale si è concentrata su Sarno e su Pagani dove, in due diverse operazioni, sono state sequestrate un'autocarrozzeria ed un autolavaggio. I militari dei nuclei forestali di Sarno e Mercato San Severino, insieme a tecnici dell'Arpac di Salerno, hanno sottoposto a controllo un'autocarrozzeria nel comune di Sarno, che lavorava in mancanza di titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività. Inoltre, a seguito di prove idrauliche con l'utilizzo di un tracciante naturale, è stata accertata la presenza di uno scarico abusivo di reflui provenienti dal processo produttivo. I militari hanno posto sotto sequestro le strutture e le attrezzature utilizzate dalla ditta e denunciato all'autorità giudiziaria il responsabile dell'attività per scarico non autorizzato di reflui industriali, gestione illecita di rifiuti ed emissioni in atmosfera non autorizzate.

Sempre nell'ambito della stessa campagna di controlli “Rinascita Sarno”, i militari del Nucleo forestale di Cava de' Tirreni hanno eseguito accertamenti in un autolavaggio nel comune di Pagani, dove è stato riscontrato lo smaltimento delle acque di processo senza le previste autorizzazioni e la realizzazione di opere abusive in calcestruzzo e ferro.

I militari hanno sequestrato la struttura e denunciato il titolare dell'impianto per opere edilizie abusive e scarico non autorizzato.