Irruzione in casa della moglie, sfascia tutti i mobili: va in carcere

Tragedia sfiorata tra le mura familiari, sfascia la casa della moglie: 50enne viene arrestato dai carabinieri dopo la segnalazione fatta dalla vittima. E' accaduto a Cava de' Tirreni, in via Balzico, dove i militari hanno bloccato un uomo in evidente stato di alterazione, che - secondo le indagini - si era diretto verso casa della compagna.

Tra i due vi erano stati degli screzi, al punto che il primo aveva deciso di chiarire quanto accaduto in precedenza.

L'uomo è però passato dalle parole ai fatti molto velocemente: il 50enne avrebbe infatti perso il controllo, assumendo un atteggiamento violento e sfaciando suppellettili e arredi all'interno dell'appartamento.

I carabinieri sono intervenuti seguendo il protocollo del "codice rosso", a seguito di una segnalazione di pronto intervento giunta al numero d'emergenza. Una volta sul posto, hanno fermato l'uomo, per identificarlo e condurlo in tenenza.

Sull'individuo esistono già alcune segnalazioni del passato, per comportamenti simili. Per lui è scattato l'arresto e il carcere. Nei prossimi giorni sarà interrogato per chiarire quanto accaduto e fornire la sua versione, rispetto alle accuse che gli vengono mosse.