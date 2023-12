Invaso il centro. Primo weekend di traffico stradale e pedonale nella cornice tipicamente natalizia. E primo stress test per la gestione della mobilità targata Luci d'artista. La notevole affluenza di persone manda il tilt la circolazione a piedi su via Mercanti, dove gli avventori lamentano l'applicazione del senso unico pedonale che costringe tutti a fare giri lunghi nei vicoli presi d'assalto. File a vicolo della Neve e vicolo della Giudaica. Flusso veicolare rallentato anche per transitare su via Roma fino alla villa comunale. La prima domenica d'Avvento dal tipico clima natalizio invoglia l'invasione di turisti e semplici visitatori. E fioccano i primi acquisti.

Tuttavia tra i commercianti c'è preoccupazione per la ressa nel centro storico. «Luci d'artista è una vetrina eccezionale e gli affari non sono mancati in questo primo weekend di dicembre, qualcuno che pernotta per più giorni è riuscito anche a fare shopping osserva Antonio Ventre, storico commerciante di via Duomo Tanti turisti da Milano e comitive da fuori Salerno si sono viste per il centro storico, buoni auspici per il prosieguo della manifestazione dopo un novembre negativo sul piano delle vendite. Ma la ressa selvaggia non aiuta». Tanta è la folla in strada di persone a spasso e col naso all'insù che scattano per il primo fine settimana i sensi unici pedonali. Non senza, però, qualche mugugno. «Serve più flessibilità», dicono i commercianti. I disagi hanno riguardato il percorso pedonale che da Largo Campo si dirige a piazza Portanova: per i turisti e salernitani a spasso da Largo Campo è previsto un percorso più lungo ai quali è inibito il passaggio sul percorso pedonale di via Mercanti, con deviazione su vicolo della Giudaica che ha presentato file e intasamenti. Disagi che andrebbero rivisti secondo i residenti del centro storico e i commercianti. «Il senso unico pedonale ha senso solo se c'è ressa a perdita d'occhio rincara Ventre nel caso in cui la situazione è più gestibile come stasera (ieri sera) è più utile che il Comune applichi la flessibilità per evitare malumori tra turisti e avventori». Presa di mira soprattutto la villa comunale nella prima domenica di dicembre. Qualche turista ha segnalato la carenza di cestini getta carte e carenza di bagni pubblici. Per il resto è stata la domenica dell'arrivo di 82 pullman turistici, dei quali già prenotati in settimana. Una serata di arrivi e di primi acquisti natalizi. I commercianti non vivono un buon periodo ma sono fiduciosi che l'attrattore di Luci d'artista possa stimolare le vendite. La folla e i grandi arrivi danno segnali di fiducia, soprattutto legati al crescente numero dei pernottamenti nelle strutture ricettive. «Siamo arrivati al 95% delle prenotazioni di pernottamenti già per il prossimo ponte dell'Immacolata - annuncia Alessandro Ferrara, assessore al turismo - numeri sicuramente incoraggianti. Il primo fine settimana di dicembre è stato positivo».

È stata la domenica dei controlli intensificati della polizia municipale, diretta dal comandante Rosario Battipaglia e coordinata in viabilità dal capitano Gianfranco Capaldo, contro i bus turistici non autorizzati alla circolazione e alla sosta in città dalle 12 alle 23. Mezzi privati in sosta abusiva sono stati beccati al confine tra Salerno e Vietri e sulla Lungoirno. Il bilancio è di dieci pullman privati sanzionati per violazione della Ztl: due autisti sono stati sanzionati a Parco Arbostella con verbali di oltre 100 euro, altri cinque tra Lungoirno e zona Carmine. Da segnalare anche il parcheggio selvaggio di scooter alle spalle del Comune lato Lungomare. C'è da scommettere che col fine settimana dell'Immacolata gli afflussi faranno registrare numeri più ingenti. Facile prevedere l'arrivo di non meno di 200 pullman. La vera grana è il boom di auto in centro che finisce per sovraccaricare i parcheggi a piazza Libertà e piazza della Concordia. Telefonate alla centrale operativa dei caschi bianchi anche per richieste di passi carrabili bloccati e sosta selvaggia.