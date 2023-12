Salerno, schianto davanti alla questura: auto contor scooter, un ferito in prognosi riservata

Probabilmente i conducenti di auto e scooter non si sono capiti, sicuramente c'è stato un errore umano dietreo all'incidente di questa mattina, intorno alle 7, davanti al parcheggio della questura: uno dei due probabilmente stava girando, l''altro non se n'è accorto. Forse andavano veloci, visto l'orario e il poco traffico: fatto è che il conduicente delle due ruote è finito in ospedale in progranosi riservata anche se, dicono i sanitari, non sarebbe in serio pericolso di vita.

Accertamenti in corso da parte della polizia