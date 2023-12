Picchiata per anni dal compagno, salvata dal suo bassotto riesce a fuggire

SCAFATI. Salvata dal compagno violento grazie al suo cagnolino. E' la storia che ha raccontato ad un'emittente televisiva locale una donna di Scafati, che ha trovato la forza di denunciare il suo compagno, andando via di casa e affidandosi all'aiuto di un avvocato.

Alle telecamere di Telenuova la donna ha spiegato di essere stata aggredita in casa. Duranta la colluttazione, il suo piccolo bassotto si era però scagliato contro l'uomo, riuscendo a distrarlo in modo che la donna riuscisse ad afferrare le chiavi di casa e a scappare.

L'uomo era stato poi denunciato ai carabinieri per maltrattamenti aggravati, reiterati nel tempo, che sarebbero andati avanti almeno per 20 anni. La donna, più volte, aveva rinunciato all'idea di denunciarlo: per amore o forse perché non ne trovava la forza.

Dopo qualche anno di calma apparente, la vittima aveva tornato a subire condotte vessatorie e moleste, così come aggressioni davanti ai figli.

Questi ultimi - come lei stessa ha raccontato - avevano più volte incitato la madre a cacciare quell'uomo di casa, in lacrime. Poi l'episodio ultimo, quello più violento ma caratterizzato dall'aiuto inaspettato del suo cagnolino. Quindi la corsa dai carabinieri per la denuncia. A seguire, la donna si era affidata ad una psicologa e all'avvocato Sara Ascione, che l'assisterà nella causa contro il compagno violento.