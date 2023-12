Ferito a colpi d’arma da fuoco, paura ieri sera a Pagani intorno alle 21.00. I carabinieri della locale tenenza stanno indagando su un possibile agguato, commesso in via Torre nei riguardi di un uomo di 67 anni. La vittima era in auto, in compagnia di una donna e di un bambino.

La macchina è stata colpita e danneggiata dall’esplosione di cinque proiettili. Il ferito, V.L., è stato soccorso e successivamente trasferito all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Sottoposto alle cure del personale medico, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i militari che, insieme al gruppo territoriale di Nocera Inferiore agli ordini del comandante Marco Izzo, hanno effettuato i rilievi del caso fino a tarda sera. Stando a testimonianze raccolte in strada, tra chi ha sparato e la vittima, ci sarebbe stato un litigio.

Il 67enne è rimasto ferito ad una gamba dopo essere stato colpito da due colpi d’arma da fuoco. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore. Il raid si è consumato mentre in strada, una delle principali della città, c’era un passeggio intenso anche dovuto alla giornata di festa. Al vaglio dei carabinieri ci sono le immagini estrapolate da alcuni video della sorveglianza comunale.

Inoltre, la vittima sarà interrogata nelle prossime ore, quando le sue condizioni saranno migliorate. Non viene escluso alcun movente: da questioni personali a rivendicazioni riferibili a contesti criminali.