L’incubo è finito ieri mattina quando Claudia Giannetto, la studentessa scomparsa a Napoli, è stata ritrovata a Roma. I poliziotti della capitale hanno notato subito le buone condizioni fisiche della ragazza ma è stato altrettanto evidente che fosse provata emotivamente. La giovane, originaria di Giugliano, è stata raggiunta dai genitori per far ritorno nella sua abitazione. Le ore durante le quali la studentessa sembrava essere sparita nel nulla lasciano dubbi e interrogativi sui motivi del suo allontanamento che sembrerebbe collegato al suo percorso universitario.

APPROFONDIMENTI Calciatore morto in un incidente, Amara Kante aveva 25 anni: era arrivato in Italia da rifugiato politico Roberta Cortesi, scomparsa a Malaga: l'uomo conosciuto poco tempo fa e quella strana telefonata al ristorante dove lavorava Perinetti, morta la figlia Emanuela: «Mi disse, vai dai tuoi ragazzi»

L’allarme era stato lanciato dai familiari e dagli amici di Claudia di cui si erano perse le tracce giovedì, intorno alle 14.30, tra Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli e via Mezzocannone, nella zona dell’Università Orientale dove la studentessa risulta iscritta. La notizia era circolata ancora più velocemente dopo l’appello dell’associazione studentesca Link Orientale e l’interessamento di alcuni docenti dell’Ateneo dove la 25enne si era recata giovedì mattina, accompagnata dalla famiglia, per discutere la tesi.

Claudia, però, non risultava nell’elenco dei laureandi e poco prima dell’inizio della sessione genitori e parenti non sono più riusciti a rintracciarla. Ieri le pattuglie del Commissariato Viminale della Polizia hanno individuato la ragazza in un Bed&breakfast della capitale a conclusione di indagini lampo basate sui movimenti bancari della giovane.