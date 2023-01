Pistola in pugno, rapinata coppietta nel parcheggio

Coppietta rapinata nel parcheggio ad Acerra. Mancavano quaranta minuti alle due di notte, quando la serata romantica dei fidanzatini ha assunto il sapore della paura.

Erano fermi in un parcheggio in via Seminario, quando tre uomini in auto si sono accostati alla loro vettura.

Pistola in pugno, hanno intimato ai 27enni di consegnare tutto e in fretta. I due, presi dal panico, non hanno opposto resistenza e hanno dato ai tre soldi e smartphone.

La banda, una volta raccolta il bottino, si è data alla fuga facendo perdere le loro tracce. L’attività investigativa è affidata agli agenti della Polizia di Stato. Saranno verificate le immagini di videosorveglianza della zona per arrivare ad identificare i malviventi.