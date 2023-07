Poste, ad agosto 170 uffici aperti in tutti i comuni della provincia

Poste Italiane garantirà i servizi ai cittadini anche nel mese di agosto anche nei grandi centri della provincia, da Giugliano a Torre del Greco, da Pozzuoli a Casoria, da Castellammare di Stabia ad Acerra e Afragola. Resteranno operativi i 170 uffici del Napoletano.

Nelle località turistiche le sedi continueranno a rispettare i consueti orari. È il caso di Capri e Anacapri, dell’isola di Ischia con i suoi 7 uffici postali, di Procida, Pozzuoli e Sorrento, con Seiano e Moiano, come di Torre Annunziata e Torre del Greco. Sul litorale flegreo, gli uffici di Bacoli, Baia, Torregaveta e Monte di Procida osserveranno un calendario alternato così da coprire costantemente tutta la zona.

Poste garantisce il presidio anche nei comuni della provincia di Napoli che hanno meno di 5mila abitanti e un solo ufficio postale.

Infine l'azienda ricorda alla clientela che per il prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti, i cittadini potranno utilizzare anche i 255 Atm Postamat, di cui 87 dislocati presso le 72 sedi cittadine, in funzione 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.