«Mammajut, mammajut e forza Napoli sempre». La squadriglia di soccorso dell'Aeronautica militare ha voluto salutare così il suo arrivo ieri pomeriggio sul lungomare di Pozzuoli, aggiungendo al suo storico grido il tributo al Napoli campione d'Italia, prima di dare spazio alla spettacolare esibizione acrobatica delle Frecce Tricolori culminata nella celebre aria «Nessun dorma» della Turandot, con la scia del Tricolore dei velivoli che ha unito idealmente il mare di Pozzuoli, le isole del golfo e il profilo del Rione Terra. Uno spettacolo nello spettacolo, in un caldissimo pomeriggio, al quale hanno assistito migliaia di puteolani e di turisti arrivati a Pozzuoli per godersi il «Pozzuoli AirShow», organizzato da Comune di Pozzuoli, Aeronautica militare, Accademia Aeronautica di Pozzuoli, AeroClub d'Italia e AeroClub Benevento. Tantissimi i ragazzini e le ragazzine che hanno approfittato degli stand allestiti dall'Arma Azzurra per cimentarsi nel simulatore di volo e per immortalare la giornata particolare con una foto insieme ad alcuni membri dell'equipaggio della squadriglia aerea della Pattuglia Acrobatica nazionale.

In prima fila il sindaco Gigi Manzoni, insieme al prefetto di Napoli Claudio Palomba e agli altri primi cittadini flegrei. «Siamo orgogliosi di aver offerto questo spettacolo ai nostri concittadini e a tutti gli appassionati dice il sindaco Manzoni - Nell'anno del centenario della fondazione dell'Aeronautica militare, questa esibizione acrobatica, tra l'altro l'unica prevista in Campania, assume un valore ancora più importante». Soddisfazione, certo, ma anche un rapporto e un dialogo istituzionale tra Comune e Accademia che dura da decenni e che riguarda anche le collaborazioni in materia di tutela del territorio e della gestione, ciascuno per il proprio ruolo, di compiti di protezione civile a cominciare dal bradisismo. «È una collaborazione che va avanti da quando, negli anni Sessanta, l'Aeronautica scelse Pozzuoli per la sua sede operativa - aggiunge Manzoni - E la conferma di questa stretta sinergia ci sarà anche domani pomeriggio (oggi per chi legge, ndr), in occasione dell'importante momento di incontro informativo tra istituzioni e cittadinanza per parlare dello stato del bradisismo nei Campi Flegrei, al quale parteciperanno anche rappresentanti dell'Accademia Aeronautica».

L'esibizione dei velivoli leggeri dell'AeroClub Benevento ha aperto il programma, prima di dare spazio alla simulazione di un salvataggio in mare da parte dell'elicottero HH139 dell'Aeronautica militare. Poi il gran finale con le piroette tricolori nel cielo puteolano delle Frecce e il ricordo commosso dei compagni di squadriglia del capitano Alessio Ghersi, morto in un incidente lo scorso 30 aprile. Un momento di cordoglio e di condivisione, come nel caso dell'incidente dell'Eurofighter costato la vita a dicembre scorso al maggiore Fabio Altruda con lo Stato maggiore dell'Aeronautica che, in una nota stampa di ieri, ha ribadito di «continuare a prestare massima collaborazione alle autorità i