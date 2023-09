Frecce Tricolori incidente, il dramma della famiglia della piccola Laura Origliasso: il 12enne ha gravi ustioni, il padre sotto choc ripete: «Cosa potevo fare di diverso?»

Un impatto con gli uccelli? Un guasto? Cosa è successo veramente a Torino? Il velivolo Pony 4 delle Frecce Tricolori, che si è schiantato a Torino in fase di decollo, sarebbe diventato «ingovernabile» a causa, secondo quanto apprende Adnkronos, di un probabile impatto con degli uccelli. A quel punto, la Freccia è caduta in fase di decollo ed è precipitata in fondo alla pista nel territorio che ricade nel Comune di San Francesco al Campo coinvolgendo un'automobile. Una “bird strike” tra le ipotesi più accreditate da fonti militari. L'altra ipotesi, meno accreditata, è che si sia verificato un guasto al motore. Una bimba di 5 anni è morta, aperta un'inchiesta che "sarà molto lunga" spiega il pm.

Incidente Frecce Tricolori, aereo precipita e colpisce un'auto: morta bimba di 5 anni, feriti genitori e fratellino. Pilota si salva