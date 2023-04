Pozzuoli, uomo armato sul lungomare: fermato 38enne con una pistola giocattolo

Ieri sera la polizia di Pozzuoli è intervenuta nei pressi di un bar del lungomare Cristofaro Colombo per una segnalazione di una persona molesta armata.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di una pistola giocattolo, marca Bruni calibro 8, priva di tappo rosso, di un proiettile calibro 7.65 e di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 cm; lo stesso, durante le fasi del controllo, ha spintonato i poliziotti.

Inoltre, ha danneggiando una porta continuando ad avere atteggiamenti aggressivi nei confronti degli agenti.

D.D.A, 38enne puteolano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per detenzione abusiva di armi, per danneggiamento di beni della pubblica amministrazione e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.